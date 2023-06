OM, LOSC : un autre entraîneur que Fonseca prend la pole pour l'après-Tudor

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Après le refus de Marcelo Gallardo, l'Olympique de Marseille, qui est à la recherche d'un successeur à Igor Tudor depuis plusieurs semaines, s'est lancé à l'assaut de l'actuel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca.

Marcelino de plan C à plan A ?

Mais face à la complexité du dossier menant au technicien portugais, l'option Marcelino, ex plan C de l'OM, prendrait de l'ampleur, si l'on en croit les informations de Foot Mercato. "Dès lors, le plan C devient de plus en plus un plan A. Marcelino, vieille connaissance de Pablo Longoria depuis une aventure commune au FC Valence, est une option sérieuse envisagée depuis le début", annonce nos confrères. Pour rappel, le technicien espagnol est libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier de l'Athletic Bilbao.

Exclu : 🚨 #mercato #teamOM

▪après discussion avec Olivier Létang et Alessandro Barnaba, Paulo Fonseca a décidé de ne pas partir au clash avec le LOSC et devrait rester dans le Nord

▪️ Marcelino, ex plan C de Longoria n'a jamais été aussi proche de l'OMhttps://t.co/Opn06oMkB8 — Sébastien Denis (@sebnonda) June 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Marcelino, libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier de l'Athletic Bilbao, deviendrait de plus en plus le plan A des dirigeants de l'Olympique de Marseille dans la quête de leur nouvel entraîneur.

Fabien Chorlet

Rédacteur