OM : Luis Henrique formule une requête à Sampaoli

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille en provenance de Botafogo contre un chèque de 12 millions d'euros, Luis Henrique a connu des débuts délicats dans la cité phocéenne. Mais depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc olympien, l'ailier gauche brésilien a gagné du temps de jeu et a été titulaire lors des deux derniers matchs de l'OM à un poste de piston gauche.

"Si Sampaoli veut me positionner plus haut, j’apprécierai"

Jorge Sampaoli et Luis Henrique Credit Photo - Icon Sport

Un nouveau poste qui ne lui convient qu'à moitié comme il l'a confié dans un entretien accordé à La Provence. "C’est une position moins habituelle pour moi, je dois presser l’adversaire mais aussi faire le repli défensif à la perte de balle. C’est plus difficile, je n’ai pas l’habitude de le faire. Je dois améliorer mon travail défensif. Si le coach veut me positionner plus haut, j’apprécierai car c’est là où je joue depuis que je suis tout petit. C’est plus confortable pour moi", a confié le Brésilien, glissant ainsi un message à son entraîneur.

L'ailier de 19 ans évoque son adaptation à la France, sa découverte de l'@OM_Officiel et son lien avec le Brésil #LuisHenrique #TeamOM #OM https://t.co/S0OhObZAiQ — La Provence OM (@OMLaProvence) April 15, 2021