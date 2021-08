OM : malgré les recrues, c’est l’hécatombe en défense pour le 1er groupe de Jorge Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

C’est l’hécatombe en défense pour Jorge Sampaoli ! Le coach marseillais a annoncé son groupe pour la reprise de la Ligue 1. Si bon nombre de recrues sont présentes avec notamment Luan Peres et William Saliba en défense centrale, seuls 4 défenseurs sont présents.

En attaque les choix sont multiples. L’OM pourra compter sur la présence de Luis Enrique, De la Fuente, Radojnic et Ünder. Dieng et Benedetto sont eux présents en l’absence de Milik blessé pendant encore 1 mois et demi a annoncé le coach phocéen en conférence de presse.

👥 Le groupe sélectionné par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le premier match ⚡️ de la saison en @Ligue1UberEats. 🔵⚪️#MHSCOM pic.twitter.com/qEPptVieHG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2021