OM : Malinovskyi envoie un message fort à Ounahi et Vitinha

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Mieux adapté à Marseille et à la Ligue 1

"Cela fait deux mois que je suis ici. Je me sens plus proche de mes coéquipiers, j'ai compris le fonctionnement du club. Au fur et à mesure je m'intègre au groupe, je me sens bien ici. J'ai senti que l'OM était un grand club avec énormément de supporters. La L1, c'est fort physiquement, il faut être au maximum, sinon on paye cash. On doit se méfier de toutes les équipes et tout donner, surtout au Vélodrome."

Il n'est pas encore à 100%

"Ce n'est pas simple d'arriver à mi-saison. je ne suis pas encore à 100%. On joue en équipe, ce ne sont pas les individualités qui font le jeu, je m'intègre. Mon football s'améliore, on doit avoir plus d'automatismes. On a tous le même objectif."

Les difficultés au Vélodrome

"Jouer au Vélodrome est toujours spécial. Les supporters attendent une réaction forte après nos deux échecs. Il faut avoir le cœur chaud mais la tête froide. L'adversaire ne doit pas pouvoir s'exprimer chez nous. On doit être concentrés, jouer notre foot."

Il a beaucoup de respect pour Alexis Sanchez

"Alexis est un grand joueur, qui a fait de belles choses. Il a vraiment une mentalité de champion, il veut toujours gagner, même à l'entrainement. Il nous conseille avant les matches, c'est très positif. La dernière fois, il se sentait de frapper un coup franc. Il a déjà marqué de la sorte contre Monaco. On verra si on changera de tireur pour les prochaines rencontres."

Ounahi et Vitinha qui rongent leur frein sur le banc

"Ce sont de jeunes joueurs qui doivent prouver leurs capacités à l'entraineur. Le coach à l'Atalanta m'avait dit que je jouerai moins lors de mes six derniers mois, mais j'ai saisi cette opportunité pour travailler et être prêt. Tout le monde ne peut pas jouer."