OM : Malinovskyi fait une révélation sur son arrivée à Marseille

Arrivé cet hiver à l'Olympique de Marseille après trois ans et demi passés à l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi connaît des débuts réussis sur les bords de la Canebière où il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable.

"Notre style de jeu me plaît, c'est aussi l'une des raisons de ma venue"

Dans un entretien accordé à La Provence, le milieu offensif ukrainien est revenu sur son adaptation à l'OM et a révélé l'une des principales raisons de sa venue. "Ce n'est pas facile de changer de pays, tout est différent. Je parle avec tout le monde, je demande des conseils... Mais j'ai vu tout de suite que l'équipe est forte, ambitieuse. On veut retourner en Ligue des Champions et gagner quelque chose. Pour cela, il faut tout donner et travailler tous les jours. Comme je l'ai dit, le football ici n'est pas totalement différent de ce que j'ai connu à Bergame. Notre style de jeu me plaît, c'est aussi l'une des raisons de ma venue. On pratique un football dynamique, fait de pressing, le ballon voyage, l'équipe attaque en permanence."

Fabien Chorlet

Rédacteur