OM : malmené par ses joueurs, Villas-Boas prend la mouche !

Il y a des défaites qui font plus mal que d’autres. Sur le papier, pourtant, la logique a été respectée : Manchester City est venu s’imposer à Marseille mardi en Ligue des champions (3-0). Au-delà du score sec, c’est l’état d’esprit affiché par les joueurs de l’OM qui interpelle. Ces derniers ont semblé jouer contre leur volonté, à reculons, comme s’ils étaient tétanisés ou, pire, qu’ils ne croyaient absolument en ce qu’ils faisaient.

Une partie de cette responsabilité incombe à André Villas-Boas, cible de certaines récentes critiques de ses propres joueurs. Selon RMC Sport, ces derniers ne comprendraient en effet pas pourquoi AVB a persisté avec son 5-3-2 contre les Citizens, mais aussi pourquoi avoir titularisé Nemanja Radonjic en attaque.

Le ton a changé chez Villas-Boas

Devant ce constat gris, le « Special Two » aurait pris la mouche. « Ces critiques auraient le don d’énerver André Villas-Boas, qui a montré mardi soir de nouveaux signes d’agacement face aux questions et aux remarques, explique la radio sportive. Le ton a changé chez le coach depuis quelques semaines, et les supporters marseillais découvrent un visage plus sec et plus frontal, ou ironique, face à la presse. En privé, AVB rappelle que les journalistes et les fans de l’OM ont la mémoire courte, et que c’est déjà une énorme performance d’avoir ramené Marseille en Ligue des champions. Bref, qu’il fait ce qu’il peut… avec les moyens du bord. »