OM : Mamadou Niang n'a pas compris un choix de Tudor, il tacle Gerson

L'OM s'est incliné mardi soir au Vélodrome face à l'Eintracht Francfort (0-1). Sa 16e défaite lors de ses 17 derniers matches de Ligue des champions. Montré du doigt pour sa frilosité et son absence de plan B, par Samir Nasri ert Eric Di Meco notamment, Igor Tudor a également dû faire avec les critiques de Mamadou Niang.

« Je ne dirais pas que Tudor s'est planté, mais j'aurais enlevé Gerson et mis Guendouzi, a commenté l'ancien buteur, sur RMC Sport. On sait que si les joueurs offensifs ne font pas les efforts défensifs, ça devient compliqué pour les milieux. Rongier et Veretout ont toujours cette sécurité avec Guendouzi devant eux. Là, à deux, c'était plus compliqué de gérer les espaces. Guendouzi doit débuter sur un match comme ça. Il court pour deux, et ça aurait permis à Dim (Payet) de courir moins et de plus jouer sur ses qualités. »

Et au Sénégalais d'ajouter... « Gerson son attitude en sortant, je n'ai pas aimé. C'est une sorte de défiance. Tu dois reconnaître que tu as fait un mauvais match. Ce n'est pas une bonne image que tu donnes aux supporters. »