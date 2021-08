OM : Mandanda envoie un message fort à Pau Lopez

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Avec l'arrivée en prêt avec option d'achat de Pau Lopez en provenance de l'AS Roma, Steve Mandanda a désormais de la concurrence pour la place de numéro 1 dans les buts de l'Olympique de Marseille. Dans un long entretien accordé à La Provence, le portier français de 36 ans a réagi à la venue de Pau Lopez.

"Je suis encore là !"

Steve Mandanda Credit Photo - Icon Sport

"La concurrence, pour parler de Pau qui vient d’arriver, c’est normal. (...) J’avais eu une discussion avec Pablo Longoria la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible", a lâché Steve Mandanda, qui sera titulaire dimanche soir contre Montpellier à l'occasion de la première journée de la saison 2021-2021 de Ligue 1.

