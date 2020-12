OM : Mandanda explique pourquoi il est confiant avant City

Le 27 octobre dernier, l'OM prenait une leçon au Vélodrome face à Manchester City (0-3). Positionnés très bas avec une défense à cinq, les hommes d'André Villas-Boas avaient été dominés de la première à la dernière seconde, ne se procurant aucune occasion et encaissant un premier but au sortir du premier quart d'heure. C'était alors la crise à Marseille. Mais un mois et demi plus tard, ça va mieux pour les Olympiens. Et Steve Mandanda a expliqué pourquoi hier en conférence de presse.

"On a gagné en confiance, en sérénité"

"Même si on est sur une bonne série en championnat qui avait commencée il y a un petit moment déjà, c'est vrai qu'on dégage un peu plus de sérénité tout simplement. On a su accumuler les victoires, donc c'est forcément plus simple. On a aussi réussi à concrétiser nos occasions, donc on se retrouve avec deux ou trois buts d'écart, ce qui est plus facile à gérer."

"On appréhende aussi plus facilement les fins de matches. C'est une très bonne chose. C'est le plus important aujourd'hui, on a gagné en confiance, en sérénité. Il faut le conserver, et pour ça il faut enchaîner et garder cet état d'esprit."