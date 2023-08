OM : Marcelino a discuté avec Ndiaye, le message est très clair

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Marcelino était en point presse ce jeudi avant la rencontre entre le FC Nantes et l'OM. Il a notamment évoqué l'arrivée de ses deux dernières recrues Joaquin Correa et Amir Murillo. Mais aussi le rendement et le positionnement d'Azzedine Ounahi, ainsi que les débuts d'Iliman Ndiaye, toujours muet depuis son arrivée.

Il demande de la patience

"Il est jeune et son arrivée à Marseille est un grand changement, a expliqué l'Espagnol. C'est très difficile de performer tout de suite, ce serait injuste de lui demander ça. Il y a un processus. J'ai discuté avec lui. Je suis sûr qu'on verra bientôt le meilleur Iliman Ndiaye. On cherche le chemin ensemble, sans lui mettre de pression. Il doit être patient. On doit tous l'être aussi : le staff, les supporters, tout le monde."

