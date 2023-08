OM : Marcelino donne une info mercato et distribue les bons points

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Les derniers matches

"Sur les trois derniers matches, les joueurs ont montré un bon niveau surtout les deux derniers. Les finitions et les détails dans les deux surfaces nous privent de résultats en notre faveur. Ce qu'a fait l'équipe, j'en suis satisfait en raison du peu de temps qu'on a eu pour travailler. Je pense qu'on méritait mieux et qu'on aurait pu gagner. On a insisté sur nos systèmes de jeu cette semaine."

La blessure de Kondogbia

"Je crois que nous avons un bon niveau au milieu de terrain. Kondogbia est une perte importante malheureusement. On pensait que ça serait grave mais ça l'est moins que prévu. Il devrait être disponible après la trêve. Si Guendouzi s'en va, il n'y aura pas de renfort et en novembre on va récupérer Gueye. Je suis très content des joueurs dans mon équipe et de leur implication. On a une bonne équipe pour figurer dans toutes les compétitions."

Le groupe

"Tout le monde est disponible pour le match sauf Kondogbia et Gueye."

Le secteur offensif

"Le plus difficile dans le football, c'est de marquer des buts mais aussi la dernière passe. C'est ce qui coûte le plus d'argent. Mon souhait, c'est de voir l'OM continuer à aller autant dans la surface adverse. Concernant Sarr, il a eu des occasions. J'insiste avec lui, je veux qu'il continue ça. La nuit avant le match du Pana, il avait été malade. Le plus important, ce n'est pas la quantité de minutes mais la qualité. C'est ce qu'on veut voir. Un titulaire est aussi important qu'un remplaçant, d'autant plus avec 5 changements. Je suis très content de Vitinha mais aussi d'Aubameyang et Ndiaye."

Le match contre Brest décalé

"C'est une bonne décision pour moi, les joueurs et le spectatcle. Concernant cette semaine, on a eu une semaine complète malgré la canicule. L'adversaire a gagné ces 2 premiers matchs, ils ont gagné au Vélodrome l'an passé. Brest est dans une bonne dynamique. On a travaillé pour pouvoir affronter cette équipe et on a l'espoir de prendre les 3 points."

Propos retranscrits par RMC

