OM : Longoria fixe à Marcelino et ses joueurs les objectifs de la saison

Présent ce lundi en conférence de presse en marge de la présentation de Bamo Meïté, dernière recrue estivale de l'OM, Pablo Longoria a été interrogé sur les objectifs du club phocéen pour cette saison 2023-2024.

Longoria vise une qualification en Ligue des Champions

"Notre objectif, et notre devoir pour nos supporters, c'est d'être ultra compétitif sur toutes les compétitions que l'on joue. En championnat, on vise une qualification en C1. On cherche à dépasser la phase de groupes au niveau européen en Ligue Europa. Ensuite en Coupe de France, c'est très important, on sait qu'on doit chercher à aller jusqu'au bout. J'ai promis d'avoir un effectif compétitif, avec une mentalité de gagnant, c'est cela que nos supporters méritent", a répondu le président olympien devant la presse. Marcelino et ses joueurs sont donc fixés pour les objectifs de la saison.

