OM : Marcelino promet du lourd et donne des nouvelles de Ndiaye

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM encore au tapis. Pour leur dernier match de préparation cet été, les hommes de Marcelino se sont inclinés hier en amical à domicile contre le Bayer Leverkusen (1-2). PLombés par deux boulettes de Pau Lopez, à qui ils ont parlé après la rencontre, les Marseillais ont aussi perdu Iliman Ndiaye, autour d’un match propre mais sorti à l’heure de jeu. « Ce sont seulement des crampes. Il n'y aucune blessure ce soir. C’est très important pour nous », a rassuré le coach de l’OM en conférence de presse d’après match. Marcelino a également promis du lourd à l’avenir devant les complicités naissantes dans son effectif.

« On sera encore mieux organisés la semaine prochaine »

« On a été à un bon niveau, c’est dommage d’encaisser ces deux buts en première période, il faut corriger notre animation défensive sur coups de pied arrêtés, a-t-il insisté. Mais j’ai aimé notre jeu, nous avons donné peu d’occasions à l’adversaire. Je suis content. Cela fait très peu de temps que les trois de devant (Sarr, Ndiaye et Aubameyang) évoluent ensemble, et ils sont aussi neufs pour leurs coéquipiers et le staff. On voit tout de suite que ce sont trois joueurs de qualité. Ils ont fait un très bon match face à une défense rugueuse et puissante physiquement. Nous sommes en construction et on sera encore mieux organisés la semaine prochaine. »

Rien d’inquiétant pour Iliman #Ndiaye, sorti en cours de partie. Le nouveau renfort olympien a juste eu des crampes #OM #OMB04 https://t.co/hu0KYXuMwJ — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 2, 2023

Podcast Men's Up Life