OM : Marcelino ruine les derniers fantasmes de la vente du club !

Si certains espéraient encore la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite pour cet été, la nomination officielle de Marcelino vendredi soir a éteint tous les fantasmes. S'il ne fait pas rêver les supporters, très critiques sur ce choix pour Marseille, l'Espagnol est clairement la décision du tandem Longoria – Ribalta... Et donc dans la continuité de politique menée avec l'aval de Frank McCourt. Sans vision à plus long terme sur l'arrivée d'un éventuel nouvel actionnaire richissime.

Marcelino signataire d'un contrat de deux saisons, on peut en déduire que les rumeurs du mois de juin évoquant l'arrivée d'un très grand coach (Zidane?) dans le sillage du PIF (fond souverain d'Arabie Saoudite) n'auront pas de suite... Et ce malgré la dernière sortie de Thibaud Vérizian, qui jubilait hier midi de voir la nomination du nouveau coach phocéen sans cesse repoussée comme une preuve de la vente imminente.

« La vente de l’OM, ça arrive tranquillement. L’entraîneur de l’OM, ça traîne, ça traîne, c’est un bazar incroyable autour de Marcelino. On nous avait dit jeudi soir, puis on nous a dit vendredi soir, et maintenant on nous dit qu’il arrivera en début de semaine prochaine. Ah, ok d’accord… Tous les jours, on repousse. C’est donc vraiment ça d’avoir la bonne info du coup… », avait-il ironisé quelques heures seulement avant que l'ancien coach de Valence et de l'Athlétic Bilbao ne soit nommé. On peut dire qu'il n'a pas eu de pif pour le coup...

Pour résumer Le choix de Marcelino comme coach de l'OM éteint définitivement les rumeurs d'une grosse vente du club cet été... En effet, l'Espagnol de 57 ans est plus que jamais un choix de Pablo Longoria, lequel reste bel et bien à la tête du projet.

