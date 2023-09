OM : Marcelino va perdre deux autres joueurs en janvier

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Large vainqueur ce mardi du Burundi (3-0), le Cameroun est le dernier pays à avoir validé son billet pour la CAN 2024, qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain.

Ngapandouetnbu et Mughe susceptibles d'être appelés pour la CAN !

Ce qui veut dire que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino, pourrait également devoir se passer de ses Camerounais, Simon Ngapandouetnbu et François-Régis Mughe, lors de la CAN. Pour rappel, le Sénégal, le Maroc et la RD Congo étant aussi qualifiés, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit et Chancel Mbemba devraient également manqués à l'appel à l'OM le temps de la compétition.

Podcast Men's Up Life