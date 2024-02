OM : Marcelino (Villarreal) pique déjà les Phocéens !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Très attendu, le tirage au sort des 8es de finale de l'Europa League a accouché de retrouvailles entre l'OM et Marcelino. L'entraîneur espagnol, aujourd'hui à Villarreal, dirigeait les Phocéens en début de saison. Mais il est parti après la fameuse réunion entre ultras et dirigeants ayant dégénéré fin septembre, après des résultats décevants (élimination en préliminaires de la Champions League, notamment) et un jeu ennuyeux. Même s'il n'a pas connu la défaite à l'OM en L1, il a laissé une bien piètre image en Provence, qui fait que les retrouvailles avec le Vélodrome le 7 mars seront très chaudes pour lui.

"Je pense qu’il y a des adversaires plus difficiles"

Et le pire, c'est que Marcelino a trouvé moyen d'en remettre une couche avec sa réaction suite au tirage au sort ! "Je pense qu’il y a des adversaires plus difficiles", a-t-il déclaré. C'est vrai, mais ça ne risque pas d'arranger sa cote à Marseille, lui qui avait accordé des entretiens au vitriol à L'Equipe et à des médias espagnols après son départ de l'OM. Présent au tirage au sort, Jean-Pierre Papin, lui, a été plus inspiré dans sa réaction sur les retrouvailles OM-Marcelino : "Je retiens juste qu’il est parti sans avoir perdu un match. Dans le contexte où il était, c’était compliqué. Mais le football, c’est comme ça. Quelques fois, on fait bien les choses, mais ça ne marche pas".

Marcelino, en conf hier : "Si on joue à Marseille, on ira jouer là-bas. Je pense qu’il y a des adversaires plus difficiles. Si nous en obtenons un, qui en théorie, peut-être plus abordable qu’un autre, alors tant mieux." (FM)



ON T'ATTEND DE PIED FERME. 😏#UELdraw #TeamOM pic.twitter.com/9ghECKJw69 — Infos OM (@InfosOM_) February 23, 2024

