OM : Marseille aurait bien ferré beaucoup plus riche que McCourt !

Depuis plusieurs jours la rumeur enfle à Marseille, largement étayer par Libération ou encore le journaliste de BFM Business Emmanuel Lechypre : Rodolphe Saadé (53 ans), le PDG de la société maritime CMA-CGM, l'un des sponsors majeurs de l'OM à compter de 2023-24, songerait à racheter le club à Frank McCourt.

Si, officiellement, Rodolphe Saadé a toujours démenti vouloir aller plus loin (« Pour l'OM, c'est un partenariat de stratégie qu'on met en place et je pense que ça suffit »), de peur que des supporters mécontents s'en prennent aux installations de sa société, l'homme d'affaires franco-libanais aurait largement les moyens de s'offrir l'Olympique de Marseille et de le doter de moyens pour concurrencer le PSG.

Rodolphe Saadé, c'est 41 milliards de dollars

Contrairement au Bostonien Frank McCourt, dont les fonds sont limités, Rodolphe Saadé a en effet profité de l'explosion des super-profits de sa société CMA-CGM (25 milliards de dollars nets en 2022, record absolu pour une entreprise française devant LVMH et Total !) pour exploser ses revenus.

Selon Forbes, Rodolphe Saadé est passé d'une fortune estimée à 6 milliards de dollars en 2021... à 41 milliards de dollars en 2022 pour devenir la 31e plus grosse fortune du monde. Attaché à Marseille où son bureau surplombe le Vieux-Port, Saadé n'a jamais caché son amour pour la ville. Libération le présente aujourd'hui comme « l'homme le plus puissant de Marseille ». Reste à savoir si son intérêt dissimulé pour l'OM est une info ou une intox ?