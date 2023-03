OM : Marseille champion du dimanche soir... loin devant le PSG !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Pour la 11ème fois de la saison, l'OM clôturera une journée de championnat le dimanche soir à 20h45 sur Prime Vidéo. Il faut dire que l'affiche à Auguste-Delaune face à un Reims invincible depuis six mois et la nomination de Will Still à de quoi séduire... Mais de là à passer devant un PSG – Rennes ?

Depuis le début de saison, l'équipe d'Igor Tudor enchaîne les prime-times et en compte même déjà quatre de plus que le PSG, pourtant champion de France et leader incontesté de Ligue 1. Si la programmation peut parfois s'expliquer par les matchs de Coupe d'Europe, ce n'est pas vraiment le cas cette année puisque ce facteur n'est entré en ligne de compte que deux fois cette saison (lors des chocs entre Paris et le Bayern).

Visiblement, sur les matchs face aux adversaires moins huppés, le potentiel audimat de l'OM reste supérieur à celui du PSG...