OM : Marseille en appelle à l'UEFA pour ses supporters à Bâle

S'ils avaient initialement prévu de se déplacer à 1500 au Parc Saint-Jacques de Bâle pour le huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence, les supporters de l'OM ont vu leur idée contrariée.

En effet, la police cantonale du club helvète a annoncé hier la fermeture du parcage visiteurs pour ce choc en raison de risques pour la sécurité. En cause ? Les accidents de jeudi soir aux abords du Vélodrome après un accrochage des ultras du FC Bâle avec certains supporters olympiens et les forces de l'ordre.

Du côté de l'OM, on entend néanmoins se battre pour garder la présence de ses supporters en Suisse. Dans les colonnes de L'Equipe, Jacques Cardoze (directeur de la communication) a annoncé qu'une demande de médiation avait été faite auprès de l'UEFA : « On pense pouvoir offrir à la police locale toutes les garanties quant à l'accompagnement de nos supporters. On l'a encore montré à Bakou, l 24 février, avec un déplacement loin et sans encombre ». Principale différence entre les deux déplacements ? Le nombre de fans concernés. Il n'était que 200 face à Qarabag, ils seront huit fois plus au moins à Bâle...