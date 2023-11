OM : Marseille joue à l'envers, Domenech charge violemment Gattuso !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'OM s'est incliné dimanche soir à Lens (0-1) sur une tête de Jonathan Gradit en toute fin de match. Et dans l'émission L'Equipe du Soir, Raymond Domenech s'est servi de Vitinha pour épingler Gennaro Gattuso...

"Vitinha est un joueur de surface et là, on le voit qui part à droite, à gauche, alors qu'il devrait rester dans l'axe pour fixer, a analysé l'ancien sélectionneur. En fait le jeu de l'OM est tellement mal construit que ça met tout le monde à contre temps. Les joueurs ne sont pas mis dans les meilleures conditions, ils ne jouent pas sur leurs qualités."

"Il n'y a pas de fond de jeu, pas de progression, on ne voit rien"

Et à lui d'ajouter : "Gattuso s'en était pris à son prédécesseur, et là il charge ses joueurs. Il dit qu'ils ne sont qu'à 50 ou 60% physiquement alors qu'il a repris l'équipe il y a deux mois. Je ne dis pas que tout est de sa faute : le recrutement n'est pas digne de Marseille, l'attaque non plus. Mais il n'y a pas de fond de jeu, pas de progression, on ne voit rien. Les entraîneurs aboyeurs, ça ne dure qu'un temps."

