OM : Marseille pousse Jonathan Clauss à abandonner Twitter

Proche des supporters lors qu'il était joueur du RC Lens, Jonathan Clauss avait déjà dû commencer à se protéger des sollicitations extérieures en intégrant l'équipe de France il y a quelques semaines. Mais, avec sa signature à l'OM, le piston droit est encore monté d'un cran dans la pression médiatique.

Clauss va se détacher de son téléphone... et des réseaux sociaux

En conférence de presse vendredi, l'ancien joueur de Bielefeld a évoqué ce changement de braquet … Et les aménagements qui vont être nécessaires pour lui désormais avec l'obligation de se détacher des réseaux sociaux où il était très présent à son époque Sang et Or.

« La pression, je m'en suis toujours mis. Peu importe où je joue, je suis exigeant avec moi-même comme les gens sont exigeants avec nous (…) Je veux montrer sur le terrain l'exigence que les gens attendent. Évidemment, il faut faire plus attention. Je ne vais pas me couper complètement de tous réseaux mais j'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur mon téléphone. Je veux en passer un peu moins donc il y a des choses où j'essaie de faire moins attention qu'avant ».