OM : Marseille victorieux à Metz, une certitude ?

Les faits son précis, les chiffres également. Et cela concerne bien entendu le football, lorsque certains matches entre deux formations comportent une certaine histoire. A la lecture du rendez-vous Metz-OM, prévu ce soir à 21 heures, il est une évidence qu'un certaine tendance se dessine.

Stats avantageuses

Et elle est largement en faveur des Olympiens. Ainsi, ce sera le 110e affrontement entre les deux formations et l'OM en a déjà remporté 57. Pour 35 défaites seulement. Comme le précise le site du club phocéen, "l’OM a remporté 57 matchs contre le FC Metz en Ligue 1. C’est le deuxième meilleur total de victoires d’une équipe contre un même adversaire dans l’élite derrière… l’OM face à Nice (58)." Par ailleurs, et comme le précise cette fois le suite statsOMP, les Marseillais n'ont perdu qu'une de leur treize dernière rencontre face aux Grenats en Ligue 1.

A voir si cela se confirme ce soir.

