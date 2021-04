OM : mauvaise nouvelle pour Jorge Sampaoli avant Montpellier

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Relancé dans la course à la cinquième place avec l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'OM s'est rapproché à un point du RC Lens en s'imposant dimanche contre Dijon (2-0). Le week-end prochain, les Phocéens se déplaceront à la Mosson pour y affronter un concurrent direct : Montpellier (8e avec 45 pts).

Savanier sera prêt contre l'OM, Delort est touché

Efficaces à défaut d'être flamboyants dans le jeu, les Marseillais défieront une équipe qui souffle le chaud et le froid cette saison... Mais qui devrait récupérer son atout maître pour l'occasion. Absent à Angers dimanche (1-1) après un coup à la hanche reçu lors du derby contre Nîmes, Téji Savanier devrait faire son retour pour la réception de l'OM samedi soir (21h).

En effet, comme l'a rappelé le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, le milieu de terrain héraultais sera bien rétabli pour le choc. Cette saison, Téji Savanier pèse 5 buts et 5 passes décisives en 23 apparitions et demeure un joueur majeur du dispositif de Michel Der Zakarian. Ce même inciter a également révélé qu'Andy Delort a joué blessé contre les Girondins de Bordeaux avant la trêve et n'était qu'à 60% de ses moyens à l'heure actuelle.