OM : Mbemba se mouille pour Payet et Vitinha et joue petit bras devant Annecy

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La défaite face au PSG

"J'ai dit bravo à toute l'équipe. Chacun s'est donné à fond, à 100%. C'est la réalité du foot. On a loupé, on a des regrets mais on va continuer à travailler."

Annecy

"Il n'y a pas de petite équipe dans le foot, c'est un match très important. On va mouiller notre maillot. Ça ne va pas être facile mais on n'a pas le choix. On n'est pas favoris nous ! Il n'y a pas de petite équipe. Le foot, ça part vite. On est concentrés. On reste à la maison et on est déjà qualifiés alors ? C'est un match capital."

Payet

"Ce sont des professionnels. Notre capitaine (Dimitri Payet), il bosse. Il attend son heure. Il va montrer quand le coach va faire appel à lui."

Vitinha

"On a joué l'un contre l'autre, je connais ses qualités. Le plus important est que je crois en lui mais il faut lui laisser le temps. Le championnat portugais est différent du championnat français. Mais je crois en lui. Quand il va marquer, tout va se passer à merveille pour lui."

Tudor

"Ici, on travaille double. Intensité, courses... Avec le coach Tudor, ce n'est pas pareil. Pour avoir de bons résultats, il faut du travail. On est des professionnels, on n'a pas le choix, on va repartir jusqu'à la fin."

Propos retranscrits par RMC Sport.