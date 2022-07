OM : McCourt a bouclé une signature premium, l’avenir est assuré

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Entre l'Olympique de Marseille et Boulanger, c’est une affaire qui roule ! Hier midi, le club phocéen a en effet annoncé le renouvellement de son partenariat avec l'entreprise française, dont le nom et logo sont visibles sur les maillots phocéens notamment dans le dos.

« L’Olympique de Marseille (OM) et Boulanger sont fiers d’annoncer le renouvellement de leur union pour quatre saisons supplémentaires. Boulanger reste partenaire premium du club. Le spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia est impliqué depuis sept ans aux côtés de l’OM, et sur le territoire marseillais avec la volonté d'impacter positivement la vie marseillaise », explique le club phocéen dans un communiqué.

Cette signature arrive quelques jours après les dernières révélations sur une possible vente de l’OM, avec plusieurs intermédiaires aux dents longues. Frank McCourt, lui, semble bel et bien prêt à rester à Marseille sur le long terme.