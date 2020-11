OM : McCourt a nommé un proche pour chapeauter Eyraud et Longoria !

Si certaines rumeurs laissaient entendre que Frank McCourt avait choisi de nommer l'anglais Paul Aldridge pour préparer l'OM à une vente, le Bostonien est bel et bien toujours en poste. L'intéressé a même refusé de céder le club à l'homme d'affaires Mohamed Ajroudi, dans un projet porté par Mourad Boudjellal.

Le mystérieux Jeffrey Ingram

Comme le rapporte l'excellent site Footballclubdemarseille, Frank McCourt rajoute même des garde-fous au dessus du président délégué Jacques-Henri Eyraud et du « head of football » Pablo Longoria. En effet, depuis le 30 septembre dernier, l'ancien patron des Dodger's n'est plus tout seul à la tête d'Eric Soccer, la holding qui contrôle la SASP Olympique de Marseille.

En effet, comme le rapporte le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, Jeffrey Ingram a été nommé directeur général délégué d'Eric Soccer. Ce proche du propriétaire de l'OM, dont on ne sait pas grand chose, se place donc directement en n°2 du club juste derrière l'actionnaire mais au dessus de tous les décideurs phocéens.