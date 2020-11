OM : McCourt a refroidi les derniers prétendants, un tarif dingue fixé pour racheter le club ?

Ces derniers temps, et après le feuilleton de l'improbable duo Ajroudi – Boudjellal, le sujet de la vente potentielle de l'OM n'est pas franchement revenu sur le tapis. Il faut dire que Frank McCourt semble avoir refroidi les potentiels futurs acheteurs en ouvrant pas franchement la porte à une vente.

Une thèse confirmée par le journaliste Ben Jacobs qui s'est notamment penché sur les intérêts potentiels du « Public Investment Fund » (PIF) de l'Arabie Saoudite. Selon lui, le PIF a envisagé le dossier OM mais pas de manière très avancé, tout en étudiant d'autres possibilités en Ligue 1. Aucune discussion n'aurait eu lieu entre Frank McCourt et les investisseurs saoudiens.

Il faut dire que toujours selon Ben Jacobs, deux choses viennent compliquer le dossier d'emblée. La position de McCourt donc, qui ne souhaite pas vendre le club, mais surtout son coût exorbitant. Le rachat de l'OM, au vu des pertes existants déjà, coûterait pas moins de 220 millions d'euros ! A ce montant, on peut aisément comprendre pourquoi les prétendants sont vite refroidis...

Update on PIF and their potential interest in Marseille.

Done some more digging and although club was on PIF's radar earlier in the year, I am told they were not prepared to pay more than 200 GBP due to pre-existing losses at the club. Frank McCourt has no desire to sell.