OM : McCourt cherche un remplaçant à Longoria, Cardoze le critique

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce vendredi, L'Equipe consacre une double page au chaos ambiant à l'OM. Et fait une annonce forte : malgré le soutien ferme et sans condition de Frank McCourt à Pablo Longoria, les équipes de l'homme d'affaires américain se sont déjà "timidement" mises en quête d'un nouveau président. Preuve que rien n'est réglé et que l'Espagnol est toujours susceptible d'abandonner son poste, comme il a eu envie de le faire après la réunion houleuse avec les ultras lundi.

"Il a aussi fait du mal aux autres"

Toujours dans L'Equipe, l'ancien directeur de la communication Jacques Cardoze est revenu sur sa relation avec Longoria. Et il n'a pas été très tendre avec le président marseillais, qu'il considérait comme un frère à son arrivée : « Six mois avant l'arrivée de Marco Otero à la tête du centre de formation, il m'avait dit : "On va me reprocher de faire venir encore un Espagnol.'' Mais pourquoi il le fait ? Pareil avec Marcelino. Il ne peut pas à la fois reprocher à certains de lui dire qu'il crée une barrière et en même temps tout faire pour l'ériger. Il doit s'interroger sur son côté clanique. Si je l'ai senti alors que j'étais proche, d'autres en ont souffert aussi, c'est évident. C'est symptomatique de ce qu'il a peut-être pu faire avec les supporters : ne pas suffisamment conserver le lien. Et il faut arrêter avec l'idée que tout le monde lui veut du mal. La ville n'a qu'une envie : que ça marche ! »

« Il m'a tellement mal licencié que moi aussi je suis suivi depuis des mois. Je prends encore des médicaments. Il a aussi fait du mal aux autres. Dans cette histoire, il y a une part de com', je pense. Il y a beaucoup de théâtre à Marseille, notamment chez les supporters, ceux qu'on appelle les grandes bouches. Ça gueule, ça gueule... Après, c'est de l'ordre de l'intime. Je comprends très bien qu'il puisse être ébranlé... Mais il en a vu d'autres, Pablo. »

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

𝐋𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐗𝐗𝐋 𝐝'@Amine_000 🇲🇦🤯



🎯2️⃣ passes décisives

⚽️6️⃣ ballons récupérés

✅8️⃣6️⃣% de passes réussies pic.twitter.com/Kj31lYz0uH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 22, 2023

Podcast Men's Up Life