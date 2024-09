OM : McCourt doit régler une nouvelle ardoise à cause d'un retard !

RMC a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'OM. La bonne, c'est que le fair-play financier n'a prononcé aucune sanction à l'encontre du club provençal après la saison écoulée. Cela n'aurait de toute façon pas eu trop de conséquences puisque l'OM ne dispute pas de Coupes d'Europe en 2024-25. Mais ça en aurait eu pour les années suivantes. Cela signifie donc que le déficit marseillais a été ramené à de plus justes proportions par Pablo Longoria et son équipe, alors même que l'absence de Champions League en 2023-24 aurait pu avoir de grosse répercussions.

20.000€ pour des documents envoyés en retard

La mauvaise, c'est que l'OM devra tout de même s'acquitter d'une amende de 20.000€ ! Et pour une raison qui aurait de quoi rendre furieux Frank McCourt ! En effet, selon RMC, l'UEFA n'aurait pas apprécié que les documents comptables soient envoyés après la deadline. L'instance continentale ne rigole pas avec les retards, même au niveau de la comptabilité. Le genre d'amende qui doit irriter en haut lieu...

