OM : McCourt retire la mise en demeure des associations

La hache de guerre est enterrée ! Ce mardi, Frank McCourt a fini de rencontrer toutes les associations de supporters de l'OM. Il en a tiré un bilan positif qui l'a incité à retirer la mise en demeure pour l'occupation des tribunes du Vélodrome. Celle-ci avait été mise en place par Jacques-Henri Eyraud après les incidents de la Commanderie.

"Après avoir échangé avec toutes les associations, je tiens à les remercier chaleureusement de leur accueil et de la qualité des échanges, a expliqué l'Américain à L'Equipe. Tous les sujets ont pu être abordés avec franchise et dans un esprit constructif, nous a-t-il fait savoir. Chacun d'entre eux m'a rappelé sa passion pour notre club pour que nous construisions ensemble le futur de l'OM. Les événements du 30 janvier 2021 ont été unanimement condamnés. Nous sommes tous d'accord : aucun fait de violence ne doit plus jamais entacher l'histoire de l'OM. Fort de cette nouvelle dynamique, j'ai décidé de lever immédiatement toutes les mises en demeure adressées aux groupes de supporters. Il appartient désormais au président Pablo Longoria de définir un nouveau projet entre le club et ses groupes de supporters avec pour mission de les rétablir comme un pilier de la réussite de l'OM."