OM : McCourt signe un chèque de 100 millions, Longoria s’étrangle !

Pablo Longoria et tous les supporters de l’OM vont peut-être s’étranger en lisant Les Échos ce matin. Sans aucun rapport avec le club phocéen et encore moins le mercato estival, Frank McCourt a décidé d’investir une partie de sa fortune personnelle afin de « révolutionner Internet » (100 millions de dollars, environ 84 millions d’euros) dans un ambitieux projet baptisé « Projet Liberty » !

Un quart de la somme sera consacrée au développement d’un nouveau protocole informatique, les deux-tiers restants seront mis à disposition de l’Institut McCourt afin de nouer des partenariats. Deux contrats sur dix ans ont déjà été signés avec Sciences Po en France et Georgetown aux États-Unis (pour près de 21 millions d’euros chacun). L’idée est de fédérer des penseurs, des hommes politiques et des techniciens désireux d’ouvrir une nouvelle ère. Pour moins dépendre des gatekeepers comme Facebook ou Google.

Le « Projet Liberty » lancé à l’automne ?

« J'ai grandi dans une famille irlandaise catholique de Boston respectueuse du bien public et qui a bénéficié de la démocratie capitaliste, explique l’actionnaire de l’OM aux Echos. En 2013, par reconnaissance avec ce que la société américaine nous avait donné, j'ai aidé à la fondation d'une école de politique publique à l'Université Georgetown de Washington pour laquelle j'ai investi 200 millions de dollars au total et dont une partie du cursus se penche sur ces questions. J'ai ensuite été alarmé par l'état du débat public lors de l'élection de Donald Trump en 2016 et j'ai découvert que la tech était une grande partie du problème, peut-être la principale. Les médias sociaux et le capitalisme de surveillance polarisent la société, rendent le dialogue impossible et sapent la confiance. Les données personnelles sont exploitées par des portails du Net à leur seul avantage et pour orienter nos comportements tandis que les effets de réseaux de cette nouvelle économie exacerbent les inégalités. » Le « Projet Liberty » si cher à McCourt devrait être lancé à l’automne. On saura alors si l’actionnaire de l’OM a injecté autant de sa fortune personnelle dans son club de cœur.

