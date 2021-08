OM : McCourt sort les sous et replace Marseille à hauteur de l'OL !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ce serait un budget record pour l’Olympique de Marseille. Après un mercato conséquent, le média Sportune rapporte que l’AFP estimerait à 250 millions d’euros le budget prévisionnel de l’OM pour la saison 2021-2022 qui prévoit la Ligue 1 et la Ligue Europa à venir.

Franck McCourt place l’OM au niveau de l’OL

En débloquant un tel budget, le propriétaire de l’OM, Franck Mc Court, fait de son club, celui avec le deuxième plus gros budget de Ligue 1 à égalité avec celui de son homologue Jean-Michel Aulas, président de l’OL, derrière un PSG au budget pharaonique avec environ 500 millions d’euros de budget. Au sortir d’une crise covid et des droits TV qui a touché toute la ligue 1, l’OM fait preuve d’ambition pour retrouver le plus haut niveau, et sans doute la compétition reine, la Ligue des Champions.