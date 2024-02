OM : Ménès démolit Benatia après sa sortie polémique sur Clauss

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Dans son entretien à Samir Nasri pour le CFC hier soir, Mehdi Benatia, le conseiller extérieur de Pablo Longoria à l’OM, s’est lâché et a notamment chargé Jonathan Clauss pour son attitude générale à Marseille.

« Une sortie totalement scandaleuse, choquante et déplacée »

Une sortie qui n’est absolument pas du goût de Pierre Ménès, qui juge désastreuse la sortie de l’ancien agent : « Ce n’est pas possible de sortir une saucisse pareille. Surtout quand on passe derrière Longoria et Gattuso. On a l’impression que les trois ont centré le problème de Marseille sur Jonathan Clauss alors qu’il suffit de regarder un match de l’OM pour se rendre compte que le problème est beaucoup plus important que le simple rendement de ton latéral droit… C’est une sortie totalement scandaleuse, choquante et déplacée. Tu n’as pas le droit de jeter à la vindicte populaire un joueur comme ça. En plus, c’est complètement con car c’est sans doute l’un des joueurs de l’OM à la plus grosse valeur marchande ».

Pour lui, Mehdi Benatia a fait « une lourde erreur » pour l’une de ses premières sorties publiques à Marseille : « Comme quoi il ne suffit pas d’être bien habillé et de mettre du gel dans les cheveux pour éviter de dire des conneries… », a-t-il ajouté.

