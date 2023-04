OM : Ménès et Riolo livrent leurs diagnostics de la panne marseillaise à Lorient

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En difficulté au Vélodrome, l'OM avait encore les déplacements en Ligue 1 comme un bol d'air dans cette fin de saison. Malheureusement pour les hommes d'Igor Tudor, le nul à Lorient (0-0) marque un vrai gros coup d'arrêt aux conséquences importantes.

L'OM n'a plus d'essence dans le moteur pour Pierre Ménès

Pour Pierre Ménès, il y a de quoi être inquiet : « Marseille avait l'occasion d'égaler son record de victoires à l'extérieur mais également de faire un très bon coup par rapport à Monaco mais on a vu un OM extraordinairement poussif, comme s'il n'y avait plus trop d'essence dans le moteur. Avec en symbole les pistons Clauss et Nuno Tavares, qui avaient souvent été les déclencheurs des bonnes offensives marseillaises et qui ont été tous les deux inexistants (…) C'est un vrai coup d'arrêt pour Marseille. On peut dire qu'ils sont quasiment disqualifiés pour le titre de champion. Huit points de retard plus la différence de buts à huit matchs de la fin, ce sera compliqué. Surtout quand on voit le calendrier de fin de saison du PSG ».

Le PSG en point de rupture pour Daniel Riolo

Dans l'After Foot, Daniel Riolo a également tenté d'expliquer la défaillance olympienne de cette fin de saison : « La mécanique de l'OM s'est cassée après la victoire contre le PSG. Ce soir-là, ils ont atteint leur niveau d'excellence. Derrière, même quand ils gagnaient, je trouve qu'il n'y avait plus la magie dans leur jeu, la percussion, la générosité qu'on avait sans arrêt mise en avant. Il ne se passe plus grand-chose dans leur jeu. En fait, tu ne fais que voir les individualités qui se prennent les pieds : Tavares, Guendouzi... Ils ont tous baissé de niveau. Veretout, Rongier... ça ramassait tout, ça ramasse plus grand chose. Même Tudor, il semble avoir perdu la clé du jeu de l'OM (…) Aujourd'hui, tout ne semble pouvoir venir que d'un éclair de Sanchez ».