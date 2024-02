OM : Ménès s'occupe de Gigot et rassure pour la fin de saison

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'OM va mieux. Et peut encore croire à une fin de saison heureuse qui serait synonyme de qualification européenne. Les Marseillais, qui se sont imposés hier soir 4-1 contre Montpellier, semblent confirmer le redressement opéré en Ligue Europa face à Donetsk.

"Action de génie de Gigot"

Pour Pierre Ménès, dans son analyse sur sa chaîne Youtube, le changement tactique opéré par Gasset est à saluer. Pas comme le but encaissé face aux joueurs du MHSC. "L’OM a remporté sa première victoire en Ligue en 2024 en dominant les largement le MHSC. Il faut dire que Montpellier a touché deux fois les portaux et avait ouvert le score suite à une nouvelle action de génie de Gigot qui a dégagé le ballon en chandelle. C’est tellement évident que le dispositif mis en place par Gasset a porté ses fruits. La bonne idée c’est d’avoir mis Sarr en piston droit, il avait la liberté de provoquer la défense olympien. Ndiaye, Aubameyang ont marqué. Cette victoire leur permet de se replacer, et peut être d’espérer pouvoir accrocher les places européennes en fin de saison. une belle semaine pour Marseille."

