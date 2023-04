OM - Mercato : une recrue estivale déjà mise à la porte par Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

❌L’OM ne lèvera pas l’option d’achat d’Eric Bailly 🇨🇮 et fera donc son retour à Manchester United la saison prochaine. ( @FabrizioRomano ) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/4hzotZ7W7z

La saison d’Éric Bailly a été marquée comme à son habitude, par des blessures répétitives, et une lourde suspension suite à son carton rouge en Coupe de France face à Hyères. Au final, le défenseur olympien n’aura joué que 13 matchs de Ligue 1 cette saison, bien trop peu pour un joueur de son standing.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Ainsi, Pablo Longoria va renvoyer Éric Bailly à Manchester, et devra se concentrer sur une nouvelle recrue derrière, à moins qu’il juge que Mbemba, Gigot, Balerdi, et la supposée polyvalence de Kolasinac et Rongier en défense pour la saison prochaine.