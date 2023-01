OM: Balerdi a deux modèles à Marseille

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Leonardo Balerdi était présent ce jeudi devant les médias. « Je veux rester ici, a notamment déclaré le numéro 5 marseillais. J'ai enfin trouvé de la continuité. Je remercie l'Ajax pour son offre, mais l'OM est aussi un grand club. Ce serait un manque de respect pour mes coéquipiers de partir».

L'Argentin a aussi évoqué sa saison. « Je me sens bien mieux, je me sens en confiance. C'est grâce au temps de jeu et mes performances. Je dois travailler offensivement pour atteindre le même niveau que Kola ou Chancel. J'essaie de ne pas me relâcher. » Kolasinac et Mbemba ayant marqué des buts, l'Argentin semble donc s'être fixé un nouvel objectif...