OM - Mercato : Benatia déjà prêt à recadrer plusieurs joueurs !

Medhi Benatia arrive à l’OM gonflé à bloc. Doté d’un statut de prestataire, validé par les instances du foot français et le clan McCourt, l’ancien international marocain aura une mission de consultant, ou de conseiller sportif. Sous l’égide de Stéphane Tessier, et en lien avec Pablo Longoria, il sera chargé d’épauler Gennaro Gattuso dans sa gestion du groupe pro, dans un premier temps, et sera dans la délégation pour Strasbourg-OM samedi.

Benatia a déjà vu 4 axes d'amélioration

Si Benatia n’a pas manqué une rencontre de l’OM cette saison, L’Équipe précise qu’il a déjà a vu plusieurs axes d’amélioration : hygiène de vie, préparation mentale, animation offensive et finition. Sa mission sera donc, comme pour un audit, avec un discours direct et certainement plusieurs éclats de voix à venir pour marquer son territoire.

