OM - Mercato : comment Cristiano Ronaldo a plombé Marseille

L'OM vendu. Cristiano Ronaldo à l'OM. Voici, entre autres, deux informations totalement infondées qui ont fait couler beaucoup, beaucoup d'encre ces derniers mois. Sans que le club se décide à un moment ou à un autre à taper du poing sur la table.

Voilà pourquoi La Provence, dans son édition du jour, a décidé de revenir sur l'attitude de la direction dans ces cas-là. Que faire ? Que dire ? Extrait : "Si on vous fait croire que Ronaldo à l’OM c’est possible alors que les dirigeants ne travaillent pas dessus, vous aurez forcément tendance à être déçu le jour où ça ne se fait pas. Cela créé de la frustration. On a basculé dans l’ère de la croyance. Et celle-ci pèse peut-être autant que l’information vérifiée. Lorsque cette croyance pénètre aussi profondément les populations, on peut être déstabilisé. Parfois, le meilleur moyen pour un club de répondre à ce qui relève de la rumeur, c’est précisément de ne pas répondre."