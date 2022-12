OM - Mercato : gros coup de théâtre dans le dossier Bamba Dieng !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

« On est très contents avec Bamba Dieng, il a fait des changements importants. Et naturellement, ce que l'on souhaite dans les prochaines semaines, c'est de commencer à discuter d'une prolongation. » avait lâché Pablo Longoria en conférence de presse en début du mois de Novembre. Une déclaration que personne n’aurait cru possible à la fin du mois d’août. Mis à l’écart et poussé vers la sortie lors du dernier mercato, l’attaquant international sénégalis est revenu dans le groupe d’Igor Tudor et il a performé à l’image de son magnifique but face à Strasbourg.

Selon les informations de l’Equipe, les discussions n'ont pas démarré pour une prolongation de contrat entre la direction olympienne et Bamba Dieng. Mais comme les relations se sont réchauffées entre les deux parties, un accord pourrait bien être trouvé après la Coupe du Monde 2022. Un dossier à surveiller…