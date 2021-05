OM - Mercato : la doublure de Mandanda dénichée en Italie, le LOSC sur le coup

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Interrogé dimanche dernier par Téléfoot sur la possibilité de voir débarquer une doublure susceptible de prendre sa relève à brève échéance, Steve Mandanda s'était montré clair : non seulement il est d'accord mais il pense en plus que c'est une bonne chose. Le champion du monde a 36 ans et sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années au très haut niveau. Il souhaite avoir une concurrence relevée et se battre à chaque entraînement pour sa place.

Le LOSC a une longueur d'avance

Cette doublure de haut vol, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pourraient l'avoir trouvée du côté de la Serie A. Selon le média italien centotrentuno.com, le gardien de Cagliari Alessio Cragno leur aurait tapé dans l'œil. Il est relativement jeune (26 ans) mais expérimenté (près de dix ans chez les pros), international transalpin (une cap).

Deux problèmes, cependant, pour l'OM : en premier lieu, son prix. Transfermarkt estime sa cote à 20 M€ et il n'est pas question pour les Sardes de faire des cadeaux. Surtout que, deuxième souci, les Marseillais ont de la concurrence nationale sur le dossier puisque le LOSC est également intéressé pour faire de Cragno le successeur de Mike Maignan, transféré au Milan. Selon centotrentuno.com, les Dogues auraient même une longueur d'avance grâce à leur participation future à la Champions League. Si l'OM est réellement intéressé, il va devoir prendre les champions de France de vitesse.