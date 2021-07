OM - Mercato : les critiques pleuvent sur une recrue !

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Après avoir fait venir de nombreux joueurs au club, Pablo Longoria souhaite faire revenir l’OM à son meilleur niveau. Tous les secteurs ont été renforcés et Jorge Sampaoli va avoir le choix pour composer la meilleure équipe possible. Toutefois, un joueur fait déjà parler de lui lors des matchs de préparation. Gerson (24 ans) est considéré comme l’une des recrues phare de Pablo Longoria. Transféré au club pour un montant de 20 millions d’euros hors bonus, le milieu de terrain brésilien était attendu pour les premiers matchs de l’OM. Après avoir réalisé deux bons matchs face à Sète et au Servette de Genève, Gerson semble un peu perdu dans le système imposé par le coach argentin.



Les premières critiques s’abattent sur Gerson. Face à l’ASSE, le joueur brésilien a été considéré comme “le seul bémol” par le média La Provence. Même s’il est très à l’aise techniquement, c’est dans l’impact physique où il a un peu plus du mal. Pourtant son rôle de milieu relayeur doit peser sur le jeu de son équipe. Mais tout reste à voir, il n’a pas encore montré toute l’étendue de ses qualités.

