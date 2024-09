OM Mercato : Longoria a bien tenté le coup Haise à Lens !

Le retour de Franck Haise à Bollaert avec l’OGC Nice (17h) s’annonce fort en émotions. Après quatre belles années passées sur le banc des Sang et Or - plus trois avec la réserve – le technicien de 53 ans n’a pas quitté le club artésien de gaieté de cœur.

« J’ai quitté Lens en raison du départ d’Arnaud (Pouille), avec qui j’entretenais une relation de confiance. Je me disais que j’allais encore recommencer de zéro, a-t-il confié à L’Équipe. La seule chose compliquée est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. J’étais attaché à Lens. J’avais tout préparé pour l’avant-saison. Je pensais que j’allais rester. »

L'OM et l'ASM ont tenté le coup

Dans les révélations croustillantes sur son départ à l’OGC Nice, où il ne nie pas des discussions orageuses avec Josep Oughourlian au préalable, Haise confirme avoir été approché par plusieurs clubs :

« À partir de la fin de la saison 2022-2023, j’ai eu pas mal de sollicitations, en France et à l’étranger, se souvient-il. Cet été, j’ai eu deux autres contacts très intéressants avec deux autres clubs français dans la même semaine. Deux autres pour l’étranger, un anglais et un en Arabie saoudite. Je souhaitais rester en France. J’ai senti assez vite que Nice me voulait vraiment. »

D’après le quotidien sportif, l’OM et l’AS Monaco font partie des formations françaises ayant approché Haise. On connaît la suite…

