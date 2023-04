OM - Mercato : Ounahi encore dans la tourmente ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Au moment où le montant du transfert d’Azzedine Ounahi a filtré, le prix a fortement interrogé. En effet, les sommes annoncées au début du mercato avoisinaient les 20 millions d’euros, pourtant le Marocain a signé pour quelques 8 millions d’euros à Marseille. Selon le journaliste d'investigation Romain Molina, Leeds avait même fait une offre d’environ 20 millions, d’euros. Alors comment se fait-il qu’Angers ait accepté cette situation, était-ce surtout dû à la volonté du joueur ?

Une histoire d’agent

De plus, Ounahi a changé brusquement d’agent au moment du transfert. Ismail Mouline, agent de la plupart des joueurs de l’Académie Mohamed VI, s’est fait débarqué pour que Mehdi Benatia, ancien défenseur de l’OM, bien qu’il n’y ait jamais joué, prennent la relève et facilite le transfert. Bref, beaucoup de questions subsistent autour de cette transaction, d’autant plus qu’Ounahi n’a que très peu joué avant sa blessure.