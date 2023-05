OM - Mercato : Payet a pris sa décision pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Alors qu'il pourrait être suspendu quatre ou cinq matchs par la commission de discipline de la LFP et voir ainsi sa saison se terminer prématurément après sa gifle sur Yannick Cahuzac lors de la défaite samedi dernier de l'OM contre le RC Lens (2-1), Dimitri Payet devrait toujours être Marseillais la saison prochaine.

Payet veut rester à l'OM

En effet, selon les informations de La Provence, le milieu offensif réunionnais, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club olympien, refuserait de changer d'air cet été. "Parfaitement acclimaté à la vie marseillaise et adoré du Vélodrome, il paraît avoir mûri et se pose désormais en exemple pour ses partenaires", explique le quotidien régional. Même si Dimitri Payet est suspendu jusqu'à la fin de la saison, on devrait donc bien le revoir sous le maillot de l'OM la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur