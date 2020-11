OM - Mercato : un départ se fait sentir dans le vestiaire

On savait les deux hommes proches. Ils avaient eu la même trajectoire, du centre de formation jusqu'à l'équipe première de l'OM. Et sur le site Footmarseille, Boubacar Kamara ne s'en cache pas : Maxime Lopez lui manque depuis qu'il a quitté l'OM pour Sassuolo cet été. « Il me manque, a confié le Minot. Incroyable. C'est bizarre. Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble. Et là il est plus là. C'est la vie. On savait que ça arriverait, mais pas si tard, dans la dernière journée du Mercato. On ne s'était pas préparés à ça. Mais bon, tant qu'il est heureux, je suis content pour lui. On va le suivre, on va le regarder. »

Et tout va d'ailleurs très bien pour Lopez, qui enchaîne les bons matches avec Sassuolo, l'actuel dauphin du Milan AC en Série A. Lopez a même inscrit son premier but hier lors de la victoire de son équipe à Naples (2-0).