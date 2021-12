OM - Mercato : un gros changement en Coupe de France avant le départ d'un taulier à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Devant combien de spectateurs le 16e de finale de la Coupe de France entre Chauvigny (N3) et l'OM, va-t-il se disputer dimanche (21h à Limoges ? Si 11 000 places ont été mises en vente, la préfecture de Haute-Vienne souhaiterait, selon La Provence, anticiper les nouvelles mesures gouvernementales, qui prendront effet à partir du 3 janvier, et abaisser la jauge autorisée à 5000 places, pour freiner la propagation du Covid-19.

Ce cas de figure obligerait le club amateur à réduire à nouveau en urgence sa billetterie. La réponse est attendue dans la journée mais on imagine déjà la grogne des supporters désireux de bien débuter l’année malgré la propagation du virus qui touche de plus en plus les clubs eux-mêmes.

Par ailleurs, le mercato pourrait être chamboulé du côté de l’OM puisqu'As laisse entendre qu’Alvaro Gonzalez (31 ans) pourrait mettre les voiles gratuitement dès cet hiver. Alors qu'un retour en Espagne est évoqué, le quotidien madrilène ajoute que les Girondins de Bordeaux lui ont proposé un gros contrat.

