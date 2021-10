OM - Mercato : une recrue très décriée a enfin convaincu Pierre Ménès

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM a tenu le choc hier à Rome (0-0) mais devra en montrer un peu plus dans 15 jours pour espérer aller plus loin en Ligue Europa. Face à la Lazio, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas économisé leurs efforts et pourraient le payer dimanche lors de la réception très attendue du PSG en clôture de la 11e journée de L1 (20h45).

« À voir l’affluence famélique au Stade Olympique de Rome, on pouvait se douter que la Lazio n’allait pas être super motivée, ni par le match ni par cette compétition. Impression confirmée durant une première période où l’équipe italienne a semblé absente, pas concernée et pour tout dire prenant le match par-dessus la jambe, a analysé sobrement Pierre Ménès sur son blog. En face, les Olympiens ont fait preuve d’une rigueur défensive qu’on leur a peu connue depuis le début de la saison et n’ont jamais été en danger pendant les 45 premières minutes. »

L’ancien journaliste de Canal+ en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait désormais de Pau Lopez, recruté cet été par l’OM pour succéder à Steve Mandanda à moyen terme. « Après le repos, la Lazio s’est réveillée et a souvent mis en danger un Pau Lopez qui progresse match après match dans le but olympien. À l’arrivée, c’est un troisième nul en trois matchs pour Marseille, ce qui n’est pas idéal en vue de la qualification », conclut Ménès.

"Un jeudi de gala"

Très belle soirée de Ligue Europa pour nos représentants qui concluent une semaine européenne sans la moindre défaite. Ce n'est pas si souvent...

Mon analyse globale à découvrir ici ➡️ https://t.co/7B93MDvjmX pic.twitter.com/cVBG2BNWNb — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 21, 2021