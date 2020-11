OM : Michaël Cuisance ne cherche aucune excuse au fiasco européen

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la rencontre entre le RC Strasbourg et l'OM, Michaël Cuisance n'a pas donné dans la langue de bois au moment d'évoquer le triste début de saison européen de son club, une nouvelle fois battu sur la pelouse du FC Porto mardi soir (0-3).

« Le coach et Steve ont tout dit après le match. On fait de la merde. Il faut se remettre au boulot, et on va s'en sortir, car on est l'OM », a-t-il lâché : « C'est une question de mentalité, de rage, de vouloir gagner. C'est ça l'image de l'OM et là ça nous manque un peu. Il faut montrer un autre visage de l'OM aux supporters ».

André Villas-Boas garde le soutien du vestiaire

Quant à savoir si la Ligue des Champions est trop grande pour l'OM de cette saison, le joueur prêté par le Bayern Munich balaye les interrogations : « On a l'étoile sur le maillot, l'OM a gagné la Ligue des Champions. Après ça fait longtemps que le club ne l'avait plus jouée, donc cette saison c'est difficile, mais c'est sûr qu'on peut faire mieux ».

Assurant que le vestiaire faisait bloc derrière André Villas-Boas (« Le coach était en colère et il a fait sentir à tout le monde. Tous les joueurs sont à fond derrière lui, on ne va jamais le lâcher ») et Dimitri Payet, Cuisance en appelle à l'union sacrée : « Il faut qu'on se parle, il faut tous se remettre en question. Là on a un match dès demain, donc on n'a pas le temps de se parler, c'est sur le terrain qu'on va se parler, c'est comme ça le foot ».