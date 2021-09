OM : Milik, le début des problèmes pour Sampaoli ?

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Milik finalement dur à caser ? Alors que beaucoup de supporters marseillais attendent avec impatience le retour d’Arkadiusz Milik au vu du mercato et de la bonne fin de saison de l’attaquant polonais avant la trève, certains observateurs espèrent que son retour ne va pas gripper un effectif bien huilé.

« J’ai une petite interrogation quand même. Payet jouait au même poste et s’épanouissait plutôt dans ce rôle. Je serais curieux maintenant de savoir où Payet va jouer et comme Sampaoli va organiser tout ça. Alors oui c’est une plus-value et un problème de riche. Sampaoli n’est pas du genre à réfléchir 40 minutes pour prendre une décision, donc je suis assez confiant pour eux. Mais au-delà de ça, je suis curieux de voir comment il va s’organiser » - a déclaré le consultant de la Chaine l’Equipe, Pierre Bouby. Réponse repoussée de quelques jours puisque Jorge Sampaoli a annoncé que le retour du Polonais était différé après le Stade Rennais.

(Propos retranscris par CoeurMarseillais)